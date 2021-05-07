У 16 випуску шоу Вар’яти Сергій Притула попрощається з улюбленим шоу, а TAYANNA нагадає артистам про величезний борг! За що гумористи винні співачці величезну суму грошей? І як це вплине на суддівство TAYANNA в гумористичному батлі між Сергієм Притулою і Владзьо? Дізнайся просто зараз!

Владзьо підготував монолог про жінок. Він розповість, коли саме жінки перетворюються на відьом і чому. А в гумористичних мініатюрах ти побачиш сцени з подружнього життя, які підтверджують, наскільки складно жити з жінкою. Що робити, якщо ви знайшли на вулиці загублений гаманець? І як домовитися з тамадою про ідеальне весілля? Дивись в шоу Вар'яти 5 сезон 16 випуск від 07.05.2021!

Вар'яти шоу 5 сезон дивитися онлайн випуск 15