В 16 выпуске шоу Вар'яти Сергей Притула попрощается с любимым шоу, а TAYANNA напомнит артистам об огромном долге! За что юмористы должны певице огромную сумму денег? И как это повлияет на судейство TAYANNA в юмористическом баттле между Сергеем Притулой и Владзьо? Узнай прямо сейчас!

Владзьо подготовил монолог о женщинах. Он расскажет, в какой момент женщины превращаются в ведьм и почему. А в юмористических миниатюрах ты увидишь сцены из супружеской жизни, которые подтверждают, насколько сложно жить с женщиной. Что делать, если вы нашли на улице потерянный кошелек? И как договориться с тамадой об идеальной свадьбе? Смотри в шоу Вар'яти 5 сезон 16 выпуск от 07.05.2021!

Вар'яти шоу 5 сезон смотреть онлайн выпуск 15