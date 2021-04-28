Смотри онлайн 15 выпуск юмористического шоу Вар'яти 5 сезон на Новом канале! Сегодня к юмористам на сцене присоединится певица Слава Каминская. Она рассудит, кто же придумывает лучшие шутки – Сергей Притула или Владзьо. Узнай прямо сейчас, чем закончился юмористический баттл и кто получил подарок от Славы Каминской!

В костюмированных номерах юмористы шоу Вар'яти в 15 выпуске покажут смешные ситуации из семейной жизни. Герой одной из миниатюр необдуманно сказал жене, что она постоянно готовит одно и то же. Узнай, как она отреагировала!

Пара из еще одной юмористической сценки решила внести разнообразие в свою интимную жизнь и попробовать пригласить третьего. Что из этого вышло? Узнайте в шоу Вар'яти 5 сезон 15 выпуск онлайн.

Вар'яти шоу 5 сезон смотреть онлайн выпуск 14