Video: Слава Каминская указала Притуле, что делать. Вар’яти. Сезон 5. Выпуск 15

Смотреть онлайн Вар'яти шоу 5 сезон выпуск 15 от 28.04.2021. Вар`яти 2021
Вар`яти / Сезон 5 / Слава Каминская указала Притуле, что делать. Вар’яти. Сезон 5. Выпуск 15
28 апреля

Слава Каминская указала Притуле, что делать. Вар’яти. Сезон 5. Выпуск 15

Смотри онлайн 15 выпуск юмористического шоу Вар'яти 5 сезон на Новом канале! Сегодня к юмористам на сцене присоединится певица Слава Каминская. Она рассудит, кто же придумывает лучшие шутки – Сергей Притула или Владзьо. Узнай прямо сейчас, чем закончился юмористический баттл и кто получил подарок от Славы Каминской!

В костюмированных номерах юмористы шоу Вар'яти в 15 выпуске покажут смешные ситуации из семейной жизни. Герой одной из миниатюр необдуманно сказал жене, что она постоянно готовит одно и то же. Узнай, как она отреагировала!

Пара из еще одной юмористической сценки решила внести разнообразие в свою интимную жизнь и попробовать пригласить третьего. Что из этого вышло? Узнайте в шоу Вар'яти 5 сезон 15 выпуск онлайн.

Вар'яти шоу 5 сезон смотреть онлайн выпуск 14

Слава Каминская указала Притуле, что делать. Вар’яти. Сезон 5. Выпуск 15
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