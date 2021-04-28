Video: Слава Камінська вказала Притулі, що робити. Вар’яти. Сезон 5. Випуск 15

Дивитися онлайн Вар'яти 5 сезон випуск 15 від 28.04.2021. Вар`яти 5 сезон 2021
Вар`яти / Сезон 5 / Слава Камінська вказала Притулі, що робити. Вар’яти. Сезон 5. Випуск 15
28 квітня

Слава Камінська вказала Притулі, що робити. Вар’яти. Сезон 5. Випуск 15

Дивись онлайн 15 випуск гумористичного шоу Вар’яти 5 сезон на Новому каналі! Сьогодні до гумористів на сцені приєднається співачка Слава Камінська. Вона розсудить, хто ж придумує найкращі жарти – Сергій Притула або Владзьо. Дізнайся прямо зараз, чим закінчився гумористичний батл і хто отримав подарунок від Слави Камінської!

У костюмованих номерах гумористи шоу Вар'яти в 15 випуску покажуть смішні ситуації з сімейного життя. Герой однієї з мініатюр необдумано сказав дружині, що вона постійно готує одне й те саме. Дізнайся, як вона відреагувала!

Пара з ще однієї гумористичної сценки вирішила внести різноманітність у своє інтимне життя і спробувати запросити третього. Що з цього вийшло? Дізнайтеся в шоу Вар'яти 5 сезон 15 випуск онлайн.

Вар'яти шоу 5 сезон дивитися онлайн випуск 14

Слава Камінська вказала Притулі, що робити. Вар’яти. Сезон 5. Випуск 15
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