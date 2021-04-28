Дивись онлайн 15 випуск гумористичного шоу Вар’яти 5 сезон на Новому каналі! Сьогодні до гумористів на сцені приєднається співачка Слава Камінська. Вона розсудить, хто ж придумує найкращі жарти – Сергій Притула або Владзьо. Дізнайся прямо зараз, чим закінчився гумористичний батл і хто отримав подарунок від Слави Камінської!

У костюмованих номерах гумористи шоу Вар'яти в 15 випуску покажуть смішні ситуації з сімейного життя. Герой однієї з мініатюр необдумано сказав дружині, що вона постійно готує одне й те саме. Дізнайся, як вона відреагувала!

Пара з ще однієї гумористичної сценки вирішила внести різноманітність у своє інтимне життя і спробувати запросити третього. Що з цього вийшло? Дізнайтеся в шоу Вар'яти 5 сезон 15 випуск онлайн.

Вар'яти шоу 5 сезон дивитися онлайн випуск 14