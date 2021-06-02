Володимир Жогло став Моржем

Гуморист з шоу Нового каналу вперше в житті озвучив мультиплікаційного персонажа

Актори «Вар’яти-шоу» (Новий канал) продовжують гастролювати Україною. Тож насолодитися їхнім гумором ви зможете й у своєму місті. А голос актора Володимира Жогла незабаром почуєте в усіх кінотеатрах країни. Адже нещодавно гуморист взяв участь у дубляжі мультфільму «Спіріт».

– Це мій перший досвід дубляжу, – розповідає Володимир. – Озвучую негативного персонажа. Морж – один із учасників бандитської четвірки. Він веселий та незграбний. Дуже старався інтонаційно передати його настрій та характер. До речі, я зовсім на нього не схожий (усміхається). Адже ніколи не траплялося ситуацій, де б я мав проявити себе, як «поганий хлопець».

Усі репліки записували не з першого дублю.

– Я був дуже прискіпливим до своєї інтонації, – зізнається актор. – Тому просив, щоб ми записали по кілька дублів. У студії звукозапису працюють професіонали. Саме вони допомогли мені попрацювати над емоційним забарвленням голосу.

Дивіться культову анімаційну історію «Спіріт» від DreamWorks з 10 червня у всіх кінотеатрах країни.

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