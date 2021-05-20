«Притула був здивований»: як «Вар’яти» один одного на сцені підколювали?

Піджартовувати – в крові в учасників першого україномовного гумор-шоу. Роки спільної роботи, міжнародні гастролі, всеукраїнські тури, кумівство настільки зблизили «вар’ятів», що хлопці дозволяли собі трохи пранкувати один над одним просто на сцені.

Сергій Полупан розповів, що виробляли гумористи, аби підколоти колег:

– Колись по закінченню сезону ми мали концерт у Новояворівську. Він був заключним, після нього ми всі мали вирушити на тімбілдінг. Наш очільник Сергій Притула вирішив нас всіх підговорити, щоб ми один одному зробили «підстави» під час виступу, – поділився Сергій. – Один дует показував мініатюру іншого дуету, звукорежисер посеред мініатюри пішов з-за пульту з залу, звучали не ті добивки до мініатюр… Я особисто мав після підводки Жогла, де він говорив про те, що я в шоу не розмовляю, насваритися на Володю, кинути гітару й піти. Володя був шокований, а глядачі в принципі не розуміли, що відбувається. Але й колектив не залишив без подарунку Притулу. Посеред концерту я почув на другому поверсі репетицію місцевого оркестру, який із радістю за могорич погодився нам підіграти. І коли по закінченню концерту Притула почав кликати акторів на сцену, то замість нас вийшов десяток музикантів з трубами, тарілками, барабанами, які виконали козацький марш. Сергій був надзвичайно здивований.

Така команда не дозволить нудьгувати не лише одне одному, але й шанувальникам їхньої творчості. Дивіться онлайн усі випуски «Вар’яти-шоу» (Новий канал) на novy.tv чи на YouTube Нового каналу.

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