Кумівство у «Вар’яти-шоу»: хто кому дітей хрестив?

Учасники першого україномовного гумор-шоу розповіли, як породичалися між собою

Вони разом понад 10 років. За плечима «вар’ятів» – всеукраїнські тури, міжнародні гастролі та п’ять сезонів телепроекту «Вар’яти-шоу» (Новий канал). Мало хто знає, що хлопців об’єднує не лише сцена. За стільки років вони переплелися родинами. Хто кому дітей хрестив? Всі подробиці – з вуст акторів-гумористів.

– Сергій Притула розпочав цей шлях кумівства, і він в нас прижився. Коли люди проводять разом стільки часу, то є два варіанти: або вони починають одне одного ненавидіти, або стають родиною. У нас, на щастя, вийшов другий варіант, – розповів Вальон Сергійчук. – Я кум із Притулою і Жожкою. І планую в майбутньому якось покумитися з Владзьом – люблю мед, а купляти не люблю). В принципі, працювати з кумами – сама радість. Бо в турі і робота, і свято.

Віталій Тильний зазначив, що через велику зайнятість Сергія Притули часто бачитися з кумом не вдається. Але раз-два на рік посиденьки все ж влаштовують.

– За стільки часу роботи в одному колективі перекумилися всі. Ну, майже всі. Крім Владзя. Але то нічого. Йому лише 45, у нього все попереду, і колись народиться друга дитина, і ми маємо надію, що він когось із нас попросить за кума. Притула – хрещений тато мого меншого сина Матвія. Так історично склалося. Він – найкращий хрещений для свого похресника, бо такий один. Останнім часом із сім’ями проводимо час переважно з колективом, бо Сергій дуже зайнята особистість. У нього багато роботи. Тому бачимось один-два рази на рік.

– Я, окрім Притули, маю кума Жогла, а моя дружина – хрещена мама доньки Вальона Ярини, – розповів Сергій Полупан. – Сім’ями бачимося з Жоглом на свята, адже живемо в одному місті, та й до Вальона нещодавно їздили на день народження Яринки. Притула завжди вітає похресницю приємними подаруночками, донька ще не дуже розуміє, чому її хресного так багато по телевізору, але дуже цим тішиться.

А от Жогло та Притулу хрестини поєднують аж двічі, хоча кумами вони не є.

– У нас на Рівненщині є така традиція – брати за хрещених батьків своїй дитині не одну пару, а дві й більше. Тому у «Вар’ятах» багато людей між собою перекумилися. Я дуже щасливий від того, що сім’я Сергійчуків запросила мене хрестити їхню доньку Ярину, Полупан – його доньку Вікторію. Ми з дружиною, в свою чергу, запросили хрестити нашого сина Остапа концертну директорку «Вар’ятів» Марічку, звукорежисера «Вар’ятів» Остапа та стендапера «Вар’ятів» Максима Кравця, – розповів Жожка. – Один одному ми з Притулою дітей не хрестили, але нас хрестини поєднують навіть двічі. В різних парах ми разом хрестили доньок Валіка та Полупана, і час від часу піджартовуємо, що з Притулою не рідні, а двоюрідні куми. Сім’ями проводимо час не так часто, як хотілося б, особливо останнім часом. Але була можливість зустрітися усім на дачі Віталіка Тильного. Це – місце сили, радості, веселощів, кулінарних штучок від господаря та прекрасного відпочинку. Не розкриватиму його координати, бо впевнений, що туди йтимуть пішки паломники з усього світу.

Про талант Притули організовувати гуляння ходять легенди. Кожен має бути при справі, час розписаний, діти нагодовані.

– Притула любить збирати компанії кумів, хоч я на них, через різні обставини, не так часто потрапляю. Щоб відпочинок проходив змістовно, насичено та весело, на цих зборах Притула любить роздавати завдання, – продовжив Жогло. – І це всім приносить задоволення, адже захід не перетворюється на збіговисько людей, які одне одного давно не бачили, і їм потрібно два тижні, щоб поговорити. Зустріч має бути організована –з атракціями та івентами.

Уміють таки гумористи розважатися і родичатися. Цікаво, скільки матеріалу в шоу було запозичено з життя?

Дивіться 5 сезон «Вар’яти-шоу» щосереди о 19:00 на Новому каналі.

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