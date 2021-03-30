Без чого Віталій Тильний не уявляє свого життя?

Учасник «Вар’яти-шоу» (Новий канал) розповів десять фактів про себе

Заради скетчів він може перевтілитися в різних жінку, зніматися годинами та жартувати зі сцени, а вдома має віддушину у сім’ї та кулінарії. Чим живе та від чого отримує щастя «вар’ят» Віталій Тильний? Хто може розповісти про це краще, ніж він сам? Тож читаймо 10 фактів про Тильного від самого гумориста:

1) Півроку не ходив у зал і набрав 25 кг.

2) Люблю зимову риболовлю. Щойно є хвилинка – зразу біжу на лід ловити зимові трофеї.

3) Кожного ранку прокидаюся о 6:30, незалежно від того, коли ліг спати.

4) Чай і кава – напої, які я вживаю без цукру, хоча без солодкого не уявляю свого життя.

5) Мені 37 років, і я не втрачаю можливості покататися разом зі своєю дитиною на санчатах, навіть коли всі на мене дивляться й показують пальцями.

6) Люблю активний відпочинок у будь-яких проявах – від походів у гори до риболовлі з ночівлею.

7) Не уявляю свого життя без спорту, адже рух – це життя, а жити я хочу довго.

8) Можу на спір випити три літри води за раз. Перевірено «вар’ятами» J.

9) Майже рік часу вожу і забираю дитину з садочку. Вихователька не знає, як виглядає і як звати мою дружину.

10) Жодного дня не носив підштаники, хоч який би мороз був на дворі.

А що Віталій Тильний приготував для сцени – дивіться щовівторка о 19:00 в ефірі Нового каналу у новому, п’ятому сезоні «Вар’яти-шоу».

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