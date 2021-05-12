Як схуднути після свят: рецепт від Максима Кравця

Максим Кравець скинув зайву вагу за дев’ять місяців

Свята щоразу стають випробуванням для нашої фігури. Якщо під час довготривалих вихідних ви від’їдалися, то час повертатися до збалансованого харчування. Нехай вам стане прикладом для наслідування актор «Вар’яти-шоу» (Новий канал) Максим Кравець. Він кілька місяців тому розпочав свій марафон схуднення і вже досяг значних результатів.

– Рішення зайнятися собою прийняв у день народження, – розповідає актор. – Відтоді вже скинув 20 кілограмів. Спочатку було дуже важко худнути. Проте на заощаджені на спиртному та непотрібній їжі гроші я накупив додому спортивного інвентаря. Лавки, штанги, гантелі та орбітрек.

Максим облаштував удома міні-спортзал. Тепер займається там щодня. А ще двічі на тиждень відвідує басейн.

– Почуваюся чудово, – каже актор. – Сексуальна активність виросла в рази. Дружина мене хоче щодня. Зізнаюсь, я після тренування дивлюся у дзеркало і сам себе хочу (усміхається). До речі, зрозумів одну штуку: якщо прагнеш позитивних змін у своїй фігурі, то легкого шляху немає. Мене вже веселять люди, які купляють пояси, коктейлі для схуднення, жироспалюючі продукти… Для вирішення всіх своїх проблем вони шукають «чарівну таблетку».

Тримайте непростий, але дієвий рецепт схуднення від Максима Кравця.

– П’ять разів на тиждень тренуйтеся впродовж 45 хвилин, – рекомендує актор. – І не треба в залі розмовляти чи дивитися у дзеркало. Прийдіть, витисніться, як лимон, і йдіть далі робити свої справи. І найголовніше – правильно харчуйтеся, не дозволяйте собі чипсики замість вечері, обмежте алкоголь і їжте за чотири години до сну. Спати, до речі, лягайте раніше – це корисно.

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