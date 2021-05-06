Барабанний гуркіт і мінус шість зубів: як «вар’яти» мамам стрес влаштовували

Напередодні Дня матері учасники першого україномовного «Вар’яти-шоу», яке показує Новий канал, розповіли про «пранки» з дорогими й улюбленими мамами

Хоч як би ми любили своїх мам, але стреси їм все одно час від часу влаштовуємо. Учасники «Вар’яти-шоу» на Новому каналі – не виняток. 9 травня Україна святкує День матері. На честь цього Новий канал дізнався у гумористів, чим вони завинили перед матерями.

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Максим Кравець позбавив маму зубів

– Усі історії з моїх шкільних років пов’язані з мамою, бо вона – вчитель всесвітньої та історії України. Як учитель мама ніколи не вірила в мої історії про те, що «то не я курив, то біля мене курили», – згадує гуморист. – Єдиний пранк, який я зробив, стався за часів, коли говорили не «пранк» а «знущання», або, як казали сусіди, що переїхали до мене в село з Хабаровська, «іздєватєльство». Так от, я за старим рецептом робив цукерки «півник на паличці» (класично топив цукор і заливав це у форми), коли в кухню різко зайшла мама й вирішила скуштувати… Але цукерка ще не застигла, і мамині верхні зуби (а там міст на шість зубів) застрягли в півнику. За мить зуби відділилися від мами й залишилися у півнику. Спочатку мама нагадала мені персонажа з казки «Солом’яний бичок», але коли я придивився, то все-таки зрозумів, що це Ольга Василівна Кравець – директорка школи без зубів, а завтра 1 вересня. Не знаю, де тут пранк, але перші слова мами були: «то якесь знущання», і в цій фразі прозвучало багато злості й шиплячих.

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Віталія Тильного карала лише мама

– Мама від мене терпіла все, що лише можна було терпіти. Але недовго – зрештою брала до рук пасок, і дупа в мене була просто синя. Мама – єдина в сім’ї, хто міг мене лупити так, що шкіра на сідницях тріщала. Тато ременем ніколи не бив, а мама не жаліла. І попри те я її дуже-дуже люблю! Чесно кажу: якби не вона, не знаю, ким би виріс. Дякуючи тому її вихованню я є той, хто є – учасник Першого україномовного гумор-шоу «Вар’яти-шоу», мене показують по телевізору, в мене дуже багато хороших друзів і кумів. І я не став наркоманом.

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Володимир Жогло назвав маму «Перлиною Нілу»

– Мама часто отримувала від мене багато різних емоцій, я був далеко не найчемнішим, але часто, особливо на свята, дивував її креативними вітаннями. Якось я написав мамі привітальний вірш, де назвав її «Перлиною Нілу». Зараз звикаю до думки, шо треба свою дружину привітати з Днем матері – це незвично.

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Сергій Полупан був для мами «чудом у пір’ї»

– У підлітковому віці я був важкою дитиною, революціонером незрозумілої «підліткової революції». Мав друга-перукаря, який раз на тиждень робив з мене «чудо в пір’ї» (так мене називали вдома). Тоді це здавалось стильно, круто, але мама завжди сумно запитувала, для чого я це роблю, але терпіла, звикала, а потім і я заспокоївся, – розповідає Сергій Полупан Новому каналу. – Якось робив фестиваль у нашому містечку, й потрібно було купити барабанну установку, що я і зробив на свою першу зарплату. Ті барабани в нас у квартирі стояли два тижні. Звісно, я, нічогісінько в них не тямлячи, робив щоденні майстер-класи. Це терпіла не лише моя мама, а й тато, всі сусіди, двір і частково вулиця.

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