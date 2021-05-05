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Чому працювати на городі – корисно: лайфхаки від Віталія Тильного

Чому працювати на городі – корисно: лайфхаки від Віталія Тильного

Актор «Вар’яти-шоу» розказав, чому любить працювати на присадибній ділянці. А психологиня та співведуча реаліті «Екси» Наталія Єжова пояснила, як робота з землею впливає на нашу нервову систему (спойлер – дуже добре)

Нарешті в Україні потеплішало. Тож досвідчені садівники закликають розпочати городні роботи. Актор «Вар’яти-шоу» (Новий канал) Віталій Тильний зізнається, що теж вже взявся за лопату. І пояснює, як активності на городі можуть принести вам користь.

Лайфхак № 1

– Город замінює будь-який спортзал, – розповів Віталій Новому каналу. – Адже в процесі копання задіяні усі групи м’язів. До речі, що тупіша лопата, то більше навантаження на ноги та спину.

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Чому працювати на городі – корисно: лайфхаки від Віталія Тильного

Лайфхак № 2

– Якщо копати город оголеним, то можна не їздити на море, – з усмішкою розповідає актор. – Засмага добре чіпляється та рівномірно лягає.

Лайфхак № 3

– Хочете мати вдвічі більше урожаю, то збирайте його вночі, щоб сусіди вас не впіймали, – каже актор.

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Чому працювати на городі – корисно: лайфхаки від Віталія Тильного

Від жартівливих порад переходимо до наукового підтвердження позитивного впливу городу на нас.

– Наше життя сповнене стресу. Кожна людина по-своєму справляється з напруженням. Один з інструментів – робота на городі, – каже психологиня та співведуча реаліті Нового каналу «Екси» Наталя Єжова. – По-перше, це своєрідна медитація. Так звана активна медитація для заспокоєння розуму. Коли спокійний розум, ми можемо робити кроки вперед та розвивати нові ідеї. По-друге, ми бачимо результат, урожай, плоди праці, і це збільшує рівень щастя. По-третє, город виховує у нас звичку піклуватися. Не потрібно далеко ходити. Посадіть собі гортензії, огірки, кріп чи навіть мікрогрін вдома у горщику. Таке спілкування з природою, догляд за рослинами дасть вам багато енергії.

А після насичених робіт на городі обов’язково відпочивайте разом із «Вар’яти-шоу». Вмикайте новий випуск 5 травня о 19:00 на Новому каналі

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