Як швидко перезавантажитися? «Вар’яти» розповіли про свої місця сили

Куди податися в пошуках натхнення, порції енергії та гарного настрою? Віталій Тильний, Сергій Полупан, Валентин Сергійчук та Владзьо поділилися перевіреними лайфхаками.

Час від часу всім треба перезавантажитися від робочих справ, побутових клопотів та втоми від локдауну. Гумористи з «Вар’яти-шоу» (Новий канал) знають, як швидко прийти у форму, адже в кадрі та на сцені попри все потрібно працювати на всі 100%. І ось що роблять хлопці, щоб швидко набратися сил:

Віталій Тильний

– Перше місце сили – будь-яка водойма. Щойно з’являється вільний час, щоб відпочити мізками, беру спінінг і йду на спортивну риболовлю, на хижу рибу. Друге – спортзал. Там можна відпочити головою і напрацюватися тілом. Причому одне іншому не заважає. Третє – здоровий міцний сон і правильне збалансоване харчування. Як то кажуть: «Добре їсти, гарно спати – Бог здоров‘я мусить дати!»

Активний відпочинок у горах, на природі теж розвантажує голову, якщо не поєднувати його з алкоголем.

Обновки – метод моєї дружини, який найкраще розвантажує і не лише голову, а й мій гаманець.

Сергій Полупан

Мене дуже розвантажує стрільба, завжди виходячи з тиру, відчуваю надзвичайний моральний спокій. А от місце сили – природа. Тому полюбляю виїхати на гриби, риболовлю, або просто вийти на природу відпочити.

У кожної людини є своє розуміння про розвантаження, як на мене, це прогулянки в паркових, лісових зонах, їзда на велосипеді. Однозначно чудово поїхати з сім’єю відпочити десь за кордон, але коли, наприклад, заважає карантин, то і в нашій країні є багато чудових місць.

Цікаво опановувати якісь нові професії, екстремальну їзду, сплави по річках… От я дуже хочу навчитися пілотувати літак, але страшенно боюся висоти. Тут вибір великий, кому що більше до вподоби.

Валентин Сергійчук

Найбільше моє місце сили – це Млинів, звідки я родом, і ще досі не змінив прописку. Найкращий варіант, коли треба перезавантажитись. Їду додому, в батьківську хату, у якій виріс, прокидаюся о п’ятій ранку, беру спінінг, човен і випливаю на прекрасну річку Іква. Схід сонця, абсолютна тиша, тиха вода! Більше нічого не треба. А якщо ще й клює, то взагалі радощам немає меж. Влітку можна навіть покупатися, пострибати з човна, як у дитинстві. Ось так мені мало треба для повного релаксу і перезавантаження думок.

Володимир Ковцун

Моє місце сили – національні парки «Банф» та «Джаспер» у Канаді. Там я заряджаюся від природи. Десь там є, напевне, і сила наших предків. Гори, озера, ліси, дикі звірі – все в поєднанні і є місце сили.

Якщо треба перезавантажитися, я збираю валізи і їду в Канаду. Там мене зустрічає Петро, і в нас починається перезавантаження. Ми складаємо план маршруту, подорожуємо. Нові міста, села, гори, озера, поля, заповідники – вся ця краса і перезавантажує…

Ну, і в мене така робота, що аби відволіктися, треба робити те, що ми робимо. Гастролі й переїзди – це і є відволікання від усього. Щодня нові люди, міста, дорога… А щоб просто відпочити – це, звісно, взяти відпустку й поїхати до батьків у гості – у місто, село. Не на море, а саме до батьків, до бабусі з дідусем. Бо море буде завжди, а от рідні… І тут один великий плюс – зекономите купу грошей.

Попереду – травневі свята, і є можливість випробувати лайфхаки від «Вар’ятів» на собі. І, звісно, зарядитися гарним настроєм, переглядаючи «Вар’яти-шоу» щосереди о 19:00 на Новому каналі.

Більше новин:

Кумівство у «Вар’яти-шоу»: хто кому дітей хрестив?

Як виховувати доньку: поради від актора «Вар’яти-шоу»