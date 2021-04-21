Як виховувати доньку: поради від актора «Вар’яти-шоу»

Валентин Сергійчук розказав, як виховує 2-річну дочку

Емоційний зв’язок між батьком та донькою є неймовірно сильним. А характер спілкування між цими двома людьми – основа того, якою виросте дитина, та як розвиватимуться її відносини з іншими людьми у дорослому віці. Актор «Вар’яти-шоу» Валентин Сергійчук поділився ключовими порадами, яких дотримується у вихованні ?-річної доньки Ярини.

Порада №1 – Багато часу разом

– Приділяючи багато часу дитині, адже батько не лише створює незабутні спогади, а й впливає на формування самооцінки та незалежності доньки в майбутньому, – каже актор. – Тому я максимально багато часу проводжу з донькою.

Порада № 2 – Власний приклад

– Ярина зараз у такому віці, що намагається абсолютно все повторити та скопіювати, – розповідає Валентин. – Тому завжди демонструю свій досвід та показую правильний приклад.

Порада № 3 – Пояснення усьому

– Нічого сліпо не забороняю, лише тому, що я так собі вирішив, а намагаюсь усе пояснити, – каже актор.

Порада № 4 – Бути другом

– Донечка, яка вважає татка своїм близьким другом, докладатиме всіх можливих зусиль, щоб не розчарувати його та прийматиме рішення виважено, – розповідає Валентин. – Треба стати для неї найкращим другом, аби вона не боялася розказувати все.

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