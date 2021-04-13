Володимир Ковцун: «Колись на спір я проїхав у «Жигулях» 40 км на задній передачі»

Актор «Вар’яти-шоу» (Новий канал) розповів 10 цікавих фактів про себе.

Коли переглядаєш Instagram гумориста, здається, що цей розважливий чоловік не бачить свого життя без природи, невеличкого господарства та родини поруч. Пасіка, кролики, виробництво меду вдома та яскраві костюми, різкі жарти та шалені перевтілення у «Вар’яти-шоу». Як це все поєднується в одній людині? Що ще не знають про коміка його прихильники?

Спеціально для Нового каналу Володимир розповів 10 невідомих раніше фактів про себе. Гайда знайомитися з гумористом ближче:

Я народився в минулому столітті. Так давно, що ще жив при Радянському Союзі, був жовтенятком і піонером. Комсомольцем не встиг стати, бо ніхто в нас не любив того. Якщо рахувати вік пасічників – то я для цього дуже молодий. В мене є 24 вулики. Але ніхто в моєму роду не мав пасіки, і лише я започаткував цю справу. Одразу після школи я пішов в армію, бо колись так треба було. Існувала відповідальність. А вже після демобілізації вступив до інституту. Переглянути цей допис в Instagram Машина, на якій я навчився їздити, – запорожець. ЗАЗ 968 М. На ній я і здав на права. Щороку першого січня я їжджу в Італію на два тижні, щоб відпочити від гастролей. Моя мрія – поїхати в Австралію та Японію. І думаю, вона колись здійсниться. Я не пропустив жодного концерту чи корпоративу, який давали «Вар’яти». Я не знаю нікого, хто б краще їздив на коні, ніж я. Я дуже добре вмію доїти корову. Тож колись, може, і триматиму в селі J. Колись на спір я їхав у «Жигулях» 40 кілометрів на задній передачі.

Сподіваємося, Володимир здійснить свою мрію поїхати до Японії й привезе звідти багато матеріалу для нових сезонів «Вар’яти-шоу». Не пропустіть нові випуски щосереди о 19:00 на Новому каналі.

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