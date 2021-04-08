Худнемо вдома: комплекс вправ для домашнього тренування від Віталія Тильного

Актор «Вар’яти-шоу», який схуд на 30 кіло, розказав, хто йому дав поштовх та стимул до тренувань вдома

Аби підтримати фізичну форму під час локдауну, достатньо щодня виконувати невеликий комплекс вправ. Адже недостатня фізична активність не лише призводить до відкладання жиру в непотрібних місцях, а й впливає на психологічний стан. Актор «Вар’яти-шоу» (Новий канал) Віталій Тильний рекомендує вранці робити зарядку, яка допоможе підтримати вашу форму, знизити вплив стресу на організм та підтримати імунітет.

– Можна робити найпростіші вправи – присідання, віджимання та підтягування, – каже актор. – Придбайте фітнес-джгути. З ними легше підтягуватись, якщо свою вагу самому підняти складно. Вправи зі своєю вагою – найкращий варіант «домашнього» спортзалу.

До ранішніх тренувань Віталій залучає старшого сина Вадима.

– Через день віджимаємося «драбинкою», – розповідає актор. – Від одного до десяти і назад. До речі, жоден з моїх колег із «Вар’яти-шоу» не взяв з мене прикладу. Друзів вистачає щонайбільше на три тренування. Кожен шукає причину, а не можливості, щоб потренуватися.

До речі, людина, яка дала Віталію поштовх і стимул до тренувань, – блогер Ярослав Брін.

– Прочитав його книгу «Міняю жир на силу волі» і зайнявся собою, – з усмішкою розповідає актор. – Автор – мотиватор від бога. Він пояснює: щоб займатися спортом удома, має бути бажання. Решта залежить від вас. Є багато відеороликів у соцмережах, як робити це ефективно. Дивіться, не лінуйтеся – і буде вам щастя!

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