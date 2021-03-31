Топ-5 правил щасливих стосунків від актора «Вар’яти-шоу»

Володимир «Владзьо» Ковцун з шоу Нового каналу розказав, з чого мають складатися ідеальні стосунки з партнером

Щотижня в ефірі Нового каналу король монологів – актор «Вар’яти-шоу» Владзьо презентує свої жарти на актуальні теми сьогодення. Більшість історій підкидає йому саме життя. У монологах актор згадує про своє село, пасіку, стосунки та дружбу. А от за лаштунками шоу вже без жартів Владзьо розказав про топ-5 правил щасливих стосунків.

Секс

– Це, напевно, основа основ, – каже актор. – Якщо люди цим живуть і постійно експериментують, то в їхніх стосунках виникає якась магія. І все, що я зараз перелічу, – це наслідок хорошого сексу.

Компроміси

– Щасливі стосунки можуть бути, коли люди в парі вміють поступатися, – говорить Владзьо. – Хтось скаже – не можна у всьому терпіти. Згодний, але якщо люди мудрі та розважливі, вони заплющують очі на помилки партнера. А це рівносильно тому, щоб поступитися, не накричавши.

Довіра

– У стосунках має бути цілковита довіра, – розповідає актор. – Якщо хоча б хтось комусь не довіряє – нічого путнього з цього не вийде.

Все вирішувати разом

– Усі сімейні та інші питання обговорювати та вирішувати разом, – рекомендує Владзьо.

Повага

– Коли між ним і нею є повага – це згладжує усі гострі кути, – каже актор.

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