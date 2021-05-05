Як заробити на моді на «еко»: поради від актора «Вар’яти-шоу»

Володимир «Владзьо» Ковцун з гумористичного шоу зізнався, скільки в нього гектарів землі, та що він на них вирощує

У травні на нас чекає кілька додаткових вихідних, які можна з користю провести за городніми справами. А от актор «Вар’яти-шоу» (Новий канал) Владзьо вже розпочав посівні роботи. Тож ділиться досвідом, що найкраще посадити цього сезону.

– Зізнаюсь, у мене стільки тих городів, що набереться десь гектар-півтора землі, – говорить актор. – Даю підказку, що найперше треба посадити. Картоплю, моркву та буряк, а якщо ще залишається земля, то дайте волю своїй фантазії. Не шкодуйте сил та натхнення, і восени у вас будуть: квасоля, капуста, петрушка, кріп, помідори, огірки, кабачки, гарбузи, полуниця, редька, рукола (усміхається). Зараз можна придбати будь-яке насіння. То не те, що колись. Аби мати огірки, залишали найбільший плід, щоб він ріс та жовтів. З нього вибирали зернята, сушили, клали у коробку, а навесні сіяли.

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Владзьові до вподоби працювати на городі. Каже, що то свого роду відпочинок.

– Працюю фізично, але відпочиваю душею, – зізнається актор. – Дуже допомагає після насичених гастролей. До речі, мені імпонують люди, які залишають місто і переїжджають у село. Там заводять господарство – курочок, кроликів, козу, свинку. І повірте, так вони відпочивають від постійної біганини, стресів, заторів, гудіння, диму та автомобілів. У селі можна започаткувати власний бізнес. Наприклад, завести корів і робити з молока сир. Посадити пшеницю, щоб потім з неї спекти хліб. Або як я – завів пасіку та продаю мед. Щороку еко-продукти набувають дедалі більшої популярності. Це корисно та прибутково.

Дивіться випуск «Вар’яти-шоу» 5 березня о 19:00 на Новому каналі