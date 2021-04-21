У 14 випуску шоу Вар’яти 5 сезон Бампер і Сус навчатимуть Сергія Притулу і Владзьо, як правильно жартувати, а самі спробують дотримуватися правил пристойності на чужому шоу.

Ти побачиш мініатюру про ремонт, в якій незадоволений господар буде приймати роботу у недолугих будівельників. Як виглядає система «розумний дім», якщо її встановлював не надто розумний електрик? Дізнайся прямо зараз!

А ще в одному з номерів гумористи покажуть до болю знайому ситуацію – генеральне прибирання. Коли чоловік або дружина вирішили викинути щось зайве - бути сварці. Не пропусти все найсмішніше в шоу Вар'яти 5 сезон 14 випуск!

Вар'яти шоу 5 сезон дивитися онлайн випуск 13