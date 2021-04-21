Video: Бампер и Сус пытаются вести себя прилично. Вар’яти. Сезон 5. Выпуск 14

Смотреть онлайн Вар'яти шоу 5 сезон выпуск 14 от 21.04.2021. Вар`яти 2021
Вар`яти / Сезон 5 / Бампер и Сус пытаются вести себя прилично. Вар’яти. Сезон 5. Выпуск 14
21 апреля

Бампер и Сус пытаются вести себя прилично. Вар’яти. Сезон 5. Выпуск 14

В 14 выпуске шоу Вар'яти 5 сезон Бампер и Сус будут учить Сергея Притулу и Владзьо, как правильно шутить, а сами попробуют соблюдать правила приличия на чужом шоу.

Ты увидишь миниатюру о ремонте, в которой недовольный хозяин будет принимать работу у непутевых строителей. Как выглядит система «умный дом», если ее устанавливал не очень умный электрик? Узнай прямо сейчас!

А еще в одном из номером юмористы покажут до боли знакомую ситуацию – генеральную уборку. Когда муж или жена решили выбросить что-то лишнее – быть ссоре. Не пропусти все самое смешное в шоу Вар'яти 5 сезон 14 выпуск!

Вар'яти шоу 5 сезон смотреть онлайн выпуск 13

Бампер и Сус пытаются вести себя прилично. Вар’яти. Сезон 5. Выпуск 14
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