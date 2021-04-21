В 14 выпуске шоу Вар'яти 5 сезон Бампер и Сус будут учить Сергея Притулу и Владзьо, как правильно шутить, а сами попробуют соблюдать правила приличия на чужом шоу.

Ты увидишь миниатюру о ремонте, в которой недовольный хозяин будет принимать работу у непутевых строителей. Как выглядит система «умный дом», если ее устанавливал не очень умный электрик? Узнай прямо сейчас!

А еще в одном из номером юмористы покажут до боли знакомую ситуацию – генеральную уборку. Когда муж или жена решили выбросить что-то лишнее – быть ссоре. Не пропусти все самое смешное в шоу Вар'яти 5 сезон 14 выпуск!

Вар'яти шоу 5 сезон смотреть онлайн выпуск 13