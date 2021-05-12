Как похудеть после праздников рецепт от Максима Кравца

Максим Кравец сбросил лишний вес за девять месяцев

Праздники каждый раз становятся испытанием для нашей фигуры. Если во время длительных выходных вы отъедались, то пора возвращаться к сбалансированному питанию. Пусть вам станет примером для подражания актер «Вар’яти-шоу» (Новый канал) Максим Кравец. Он несколько месяцев назад начал свой марафон похудения и уже достиг значительных результатов.

– Решение заняться собой принял в день рождения, – рассказывает актер. – С тех пор уже сбросил 20 килограммов. Сначала было очень трудно худеть. Однако на сэкономленные на спиртном и ненужной пище деньги я накупил домой спортивного инвентаря. Скамейки, штанги, гантели и орбитрек.

Максим устроил дома мини-спортзал. Теперь занимается там каждый день. А еще дважды в неделю посещает бассейн.

– Чувствую себя прекрасно, – говорит актер. – Сексуальная активность выросла в разы. Жена меня хочет каждый день. Признаюсь, я после тренировки смотрю в зеркало и сам себя хочу (улыбается). Кстати, понял одну штуку: если стремишься к положительным изменениям в своей фигуре, то легкого пути нет. Меня уже смешат люди, которые покупают пояса, коктейли для похудения, жиросжигающие продукты… Для решения всех своих проблем они ищут «волшебную таблетку».

Держите непростой, но действенный рецепт похудения от Максима Кравца.

– Пять раз в неделю тренируйтесь в течение 45 минут, – рекомендует актер. – И не надо в зале разговаривать или смотреть в зеркало. Придите, выжмитесь, как лимон, и идите дальше делать свои дела. И самое главное – правильно питайтесь, не позволяйте себе чипсики вместо ужина, ограничьте алкоголь и ешьте за четыре часа до сна. Спать, кстати, ложитесь раньше – это полезно.

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