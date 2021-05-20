«Притула был удивлен»: как «Вар’яти» друг друга на сцене подкалывали?

Подшучивать – в крови у участников первого украиноязычного юмор-шоу. Годы совместной работы, международные гастроли, всеукраинские туры, кумовство настолько сблизили «вар’ят», что парни позволяли себе немного пранкувати друг над другом прямо на сцене.

Сергей Полупан рассказал, что вытворяли юмористы, чтобы подколоть коллег:

– Когда-то по окончании сезона у нас был концерт в Новояворовске. Он был заключительным, после него мы все должны были отправиться на тимбилдинг. Наш «очільник» Сергей Притула решил нас всех подбить, чтобы мы друг другу сделали «подставы» во время выступления, – поделился Сергей. – Один дуэт показывал миниатюру другого дуэта, звукорежиссер среди миниатюры ушел из-за пульта из зала, звучали не те добавки к миниатюрам… Я лично должен был после подводки Жогло, где он говорил о том, что я в шоу не разговариваю, отругать Володю, бросить гитару и уйти. Володя был шокирован, а зрители в принципе не понимали, что происходит. Но и коллектив не оставил без подарка Притулу. Посреди концерта я услышал на втором этаже репетицию местного оркестра, который с радостью за магарыч согласился нам подыграть. И когда по окончании концерта Притула начал звать актеров на сцену, то вместо нас вышел десяток музыкантов с трубами, тарелками, барабанами, которые исполнили казацкий марш. Сергей был очень удивлен.

Такая команда не позволит скучать не только друг другу, но и поклонникам их творчества. Смотрите онлайн все выпуски «Вар’яти-шоу» (Новый канал) на novy.tv или на YouTube Нового канала.

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