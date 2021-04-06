Кумовство в «Вар’яти-шоу»: кто кому детей крестил?

Участники первого украиноязычного юмор-шоу рассказали, как породнились между собой

Они вместе более 10 лет. За плечами «вар’ятів» – всеукраинские туры, международные гастроли и пять сезонов телепроекта «Вар’яти-шоу» (Новый канал). Мало кто знает, что парней объединяет не только сцена. За столько лет они переплелись семьями. Все подробности – из уст актеров-юмористов.

– Сергей Притула начал этот путь кумовства, и он у нас прижился. Когда люди проводят вместе столько времени, то есть два варианта: либо они начинают друг друга ненавидеть, либо становятся семьей. У нас, к счастью, получился второй вариант, – рассказал Вальон Сергейчук. – Я кум с Притулой и Жожкой. И планирую в будущем как-то покумиться с Владзьо – люблю мед, а покупать не люблю). В принципе, работать с кумовьями – просто радость. Потому что в туре и работа, и праздник.

Виталий Тыльный отметил, что из-за большой занятости Сергея Притулы часто видеться с кумом не удается. Но раз-два в год посиделки все же устраивают.

– За столько времени работы в одном коллективе перекумились все. Ну, почти все. Кроме Владзьо. Но это ничего. Ему только 45, у него все впереди, и когда-то родится второй ребенок, и мы надеемся, что он кого-то из нас позовет в кумовья. Притула – крестный папа моего младшего сына Матвея. Так исторически сложилось. Он – лучший крестный для своего крестника, потому что такой один. В последнее время с семьями проводим время преимущественно с коллективом, потому что Сергей очень занятая личность. У него много работы. Поэтому видимся один-два раза в год.

– У, меня кроме Притулы, есть кум Жогло, а моя жена – крестная мама дочери Вальона Ярины, – рассказал Сергей Полупан. – Семьями видимся с Жогло на праздники, ведь живем в одном городе, и к Вальону недавно ездили на день рождения Яринки. Притула всегда поздравляет крестницу приятными подарочками, дочка еще не очень понимает, почему ее крестного так много по телевизору, но очень этому радуется.

А вот Жогло и Притулу крестины связывают дважды, хотя кумовьями они не являются.

– У нас на Ровенщине есть такая традиция – брать крестными родителями своему ребенку не одну пару, а две и больше. Поэтому в «Вар’ятах» многие между собой перекумились. Я очень счастлив, что семья Сергийчуков пригласила меня крестить их дочь Ярину, Полупан – его дочь Викторию. Мы с женой, в свою очередь, пригласили крестить нашего сына Остапа концертного директора «Вар’ятів» Маричку, звукорежиссера «Вар’ятів» Остапа и стендапера «Вар’ятів» Максима Кравца, – рассказал Жожка. – Друг другу мы с Притулой детей не крестили, но нас крестины связывают даже дважды. В разных парах мы вместе крестили дочерей Валика и Полупана, и время от времени подшучиваем, что с Притулой не родные, а двоюродные кумовья. Семьями проводим время не так часто, как хотелось бы, особенно в последнее время. Но была возможность встретиться всем на даче Виталика Тыльного. Это – место силы, радости, веселья, кулинарных штучек от хозяина и прекрасного отдыха. Не буду раскрывать его координаты, ведь уверен, что туда пойдут пешком паломники со всего мира.

О таланте Притулы организовывать гуляния ходят легенды. Каждый должен быть при деле, время расписано, дети накормлены.

– Притула любит собирать компании кумовьев, хотя я на них, в силу разных обстоятельств, не так часто попадаю. Чтобы отдых проходил содержательно, насыщенно и весело, на этом собрании Притула любит раздавать задания, – продолжил Жогло. – И это всем доставляет удовольствие, ведь мероприятие не превращается в сборище людей, которые друг друга давно не видели, и им нужно две недели, чтобы поговорить. Встреча должна быть организована – с активностями и ивентами.

Умеют же юмористы развлечься и породниться. Интересно, сколько материала в шоу было взято из жизни?

Смотрите 5 сезон «Вар’яти-шоу» каждую среду в 19:00 на Новом канале.

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