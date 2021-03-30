Без чего Виталий Тыльный не представляет своей жизни?

Участник «Вар’яти-шоу» (Новый канал) рассказал десять фактов о себе

Ради скетча он может превратиться в женщину, сниматься часами и шутить со сцены, а дома имеет отдушину в семье и кулинарии. Чем живет и от чего получает счастье «вар’ят» Виталий Тыльный? Кто может рассказать об этом лучше, чем он сам? Поэтому читаем 10 фактов о Тыльном от самого юмориста:

1) Полгода не ходил в зал и набрал 25 кг.

2) Люблю зимнюю рыбалку. Как только есть минутка – сразу бегу на лед ловить зимние трофеи.

3) Каждое утро просыпаюсь в 6:30, независимо от того, когда лег спать.

4) Чай и кофе – напитки, которые я употребляю без сахара, хотя без сладкого не представляю своей жизни.

5) Мне 37 лет, и я не теряю возможности покататься вместе со своим ребенком на санках, даже когда все на меня смотрят и показывают пальцами.

6) Люблю активный отдых в любых проявлениях – от походов в горы до рыбалки с ночевкой.

7) Не представляю своей жизни без спорта, ведь движение – это жизнь, а жить я хочу долго.

8) Могу на спор выпить три литра воды за раз. Проверено «вар’ятами» J.

9) Почти год времени вожу и забираю ребенка из садика. Воспитательница не знает, как выглядит и как зовут мою жену.

10) Ни дня не носил подштанники, какой бы не был мороз на дворе.

А что Виталий Тыльный приготовил для сцены – смотрите каждый вторник в 19:00 в эфире Нового канала в новом, пятом сезоне «Вар’яти-шоу».

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