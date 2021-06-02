Владимир Жогло стал Моржом

Юморист из шоу Нового канала впервые в жизни озвучил мультипликационного персонажа

Актеры «Вар’яти-шоу» (Новый канал) продолжают гастролировать по Украине. Поэтому насладиться их юмором вы сможете и в своем городе. А голос актера Владимира Жогло вскоре услышите во всех кинотеатрах страны. Ведь недавно юморист принял участие в дубляже мультфильма «Спирит».

– Это мой первый опыт дубляжа, – рассказывает Владимир. – Озвучиваю отрицательного персонажа. Морж – один из участников бандитской четверки. Он веселый и неуклюжий. Очень старался интонационно передать его настроение и характер. Кстати, я совсем на него не похож (улыбается). Ведь никогда не случалось ситуаций, где бы я должен был проявить себя, как «плохой парень».

Все реплики записывали не с первого дубля.

– Я был очень требовательным к своей интонации, – признается актер. – Поэтому просил, чтобы мы записали по несколько дублей. В студии звукозаписи работают профессионалы. Именно они помогли мне поработать над эмоциональной окраской голоса.

Смотрите культовую анимационную историю «Спирит» от DreamWorks с 10 июня во всех кинотеатрах страны.

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