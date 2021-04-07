Дізнайся в 12 випуску Вар’яти 5 сезон, про що таємно мріє кожна жінка! Оля вирішила піти від Вови, тому що він ніколи її не слухає. Вона запитує коханого про речі, які здаються їй дуже важливими, але той у відповідь лише киває і дивиться в телефон. Тоді терпець жінки увірвався – вона вирішила зібрати валізи і піти! Чи зробить Вова пропозицію коханій після того, як вона пригрозить йому розставанням і розповість про весілля мрії? Дізнайся просто зараз!

А ось в редакції журналу «Натаха» точно знають, чого хоче жінка. Чи ні? В одній з мініатюр шоу Вар'яти 2021 незадоволена читачка розповість редакторці, що таке справжнє життя заміжньої жінки, і як сильно воно відрізняється від того, що друкують в статтях!

Не пропусти найсмішніші скетчі, костюмовані номери і лайфхаки – дивись Вар'яти 5 сезон 12 випуск від 07.04.2021 онлайн.

Вар'яти шоу 5 сезон дивитися онлайн випуск 11