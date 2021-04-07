Узнай в 12 выпуске Вар'яти 5 сезон, о чем втайне мечтает каждая женщина! Оля решила уйти от Вовы, потому что он никогда ее не слушает. Она спрашивает любимого о вещах, которые кажутся ей очень важными, но тот в ответ только кивает и смотрит в телефон. Тогда-то терпение женщины лопнуло – она решила собрать чемоданы и уйти! Сделает ли Вова предложение любимой после того, как она пригрозит ему расставанием и расскажет о свадьбе мечты? Узнай прямо сейчас!

А вот в редакции журнала «Натаха» точно знают, чего хочет женщина. Или нет? В одной из миниатюр шоу Вар'яти 2021 недовольная читательница расскажет редактору, что такое настоящая жизнь замужней женщины, и как сильно она отличается от того, что печатают в статейках!

Не пропусти самые смешные скетчи, костюмированные номера и лайфхаки – смотри Вар'яти 5 сезон 12 выпуск от 07.04.2021 онлайн.

Вар'яти шоу 5 сезон смотреть онлайн выпуск 11