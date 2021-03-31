Дивись Вар’яти 5 сезон 11 випуск від 31.03.2021. Коли на твоєму екрані з’являються хлопці з цього шоу – гарний настрій і порція добірних жартів гарантовані! Коміки підготували нові замальовки, які занурять тебе у світ гумору. Улюблениця багатьох глядачів Леся Нікітюк майстерно помстилася Сергію Притулі за одвічну боротьбу – хто зверху. Дізнайся, як кмітливій білявці вдалося провернути авантюру просто на сцені! Володимир Ковцун на власному прикладі покаже, як влаштувати «найкращий» день народження тещі, який вона запам’ятає на все життя. І найголовніше: ти отримаєш суперкорисний лайфхак від Сергія Притули, як блискавично заправити ковдру в підковдру. Не зволікай – дивись гумористичне шоу Вар’яти 5 сезон 11 випуск від 31.03.2021 на сайті Нового каналу!

Вар'яти шоу 5 сезон дивитися онлайн випуск 10