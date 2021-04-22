Video: Слава Камінська стала свідком «битви екстрасенсів». Анонс 15 випуску «Вар`яти-шоу» 5 сезон на Новому каналі

Дивіться онлайн 15 випуск Вар`яти-шоу АНОНС 5 сезону на Новому каналі
Вар`яти / Слава Камінська стала свідком «битви екстрасенсів». Анонс 15 випуску «Вар`яти-шоу» 5 сезон на Новому каналі
22 квітня

Слава Камінська стала свідком «битви екстрасенсів». Анонс 15 випуску «Вар`яти-шоу» 5 сезон на Новому каналі

«Вар`яти» на Новому повертаються із гучним 5-м сезоном! Ви побачите зовсім новий матеріал та купу інших сюрпризів! На вас чекають зіркові гості, два нових учасники колективу, секрети закулісся, корисності від Сергія Притули і звичайно дуже багато сміху!

Не пропустіть оновлений формат «Вар`яти-шоу» щосереди о 19:00 на Новому каналі. 

Слава Камінська стала свідком «битви екстрасенсів». Анонс 15 випуску «Вар`яти-шоу» 5 сезон на Новому каналі
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