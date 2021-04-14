Як виховувати дітей: поради від актора «Вар’яти-шоу»

Владзьо розказав, яких принципів дотримується у вихованні сина

У житті ми часто спираємося на досвід, який отримали від батьків. Тому, зазвичай, і власних дітей виховуємо так, як колись виховували нас. Немає єдиного способу ідеального батьківства, але є багато шляхів бути хорошими мамою і татом своїм дітям. У актора «Вар’яти-шоу» (Новий канал) Володимира «Владзьо» Ковцуна – свої принципи щодо цього.

Принцип №1: жодних рамок

– По-перше, виховання – це якісь рамки, в які ми хочемо «запхати» дитину, щоб вона жила за правилами дорослих, – каже актор. – Вважаю, що так робити не можна. Але це не означає, що не треба займатися з дітьми. Потрібно розвивати і шукати в малих те, чого вони самі хочуть. Виховання робить дитину дорослою і прирівнює її до дорослих. Я ж вважаю, що дитина має бути якомога довше дитиною.

Принцип №2: дітлахів не можна карати

– Хіба що словами, – пояснює актор шоу Нового каналу. – Інакше ви і змарнуєте ставлення до себе, і запам’ятаєтеся дитині, як «поганий». Не раз чуєш від друзів: мене били батьки. Якщо таке пам’ятає, значить, було дуже погано в той момент.

Принцип №3: навчайте думати

– Я пам’ятаю, як мій дід розказував, що він закінчив чотири класи і більше ніде не вчився, – каже Владзьо. – Вмів писати, читати, рахувати і був людиною з великої літери. Я не кажу, що освіта не потрібна. Вчитися треба все життя. Але головне – це змалечку навчити дитину мислити. І не просто зубрити формули, а розуміти, нащо вони потрібні, і як стануть у нагоді в житті.

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