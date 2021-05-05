Почему работать в огороде – полезно: лайфхаки от Виталия Тыльного

Актер «Вар’яти-шоу» рассказал, почему любит работать на приусадебном участке. А психолог и соведущая реалити «Эксы» Наталья Ежова объяснила, как работа с землей влияет на нашу нервную систему (спойлер – очень хорошо)

Наконец в Украине потеплело. Поэтому опытные садоводы призывают начать огородные работы. Актер «Вар’яти-шоу» (Новый канал) Виталий Тыльный признается, что тоже уже взялся за лопату. И объясняет, как активности в огороде могут принести вам пользу.

Лайфхак № 1

– Огород заменяет любой спортзал, – рассказал Виталий Новому каналу. – Ведь в процессе копания задействованы все группы мышц. Кстати, чем более тупая лопата, тем больше нагрузка на ноги и спину.

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Лайфхак № 2

– Если копать огород раздетым, то можно не ездить на море, – с улыбкой рассказывает актер. – Загар хорошо цепляется и равномерно ложится.

Лайфхак № 3

– Хотите иметь вдвое больше урожая, так собирайте его ночью, чтобы соседи вас не поймали, – говорит актер.

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От шутливых советов переходим к научному подтверждению положительного влияния огорода на нас.

– Наша жизнь полна стресса. Каждый человек по-своему справляется с напряжением. Один из инструментов – работа на огороде, – говорит психолог и соведущая реалити Нового канала «Эксы» Наталья Ежова. – Во-первых, это своеобразная медитация. Так называемая активная медитация для успокоения ума. Когда спокоен ум, мы можем делать шаги вперед и развивать новые идеи. Во-вторых, мы видим результат, урожай, плоды труда, и это увеличивает уровень счастья. В-третьих, огород воспитывает в нас привычку заботиться. Не нужно далеко ходить. Посадите себе гортензии, огурцы, укроп или даже микрогрин дома в горшке. Такое общение с природой, уход за растениями даст вам много энергии.

А после насыщенных работ на огороде обязательно отдыхайте вместе с «Вар’яти-шоу». Включайте новый выпуск 5 мая в 19:00 на Новом канале.