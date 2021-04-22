Как быстро перезагрузиться? «Вар’яти» рассказали о своих местах силы

Куда отправиться в поисках вдохновения, порции энергии и хорошего настроения? Виталий Тыльный, Сергей Полупан, Валентин Сергийчук и Владзьо поделились проверенными лайфхаками.

Время от времени всем нужно перезагрузиться от рабочих дел, бытовых хлопот и усталости от локдауна. Юмористы из «Вар’яти-шоу» (Новый канал) знают, как быстро прийти в форму, ведь в кадре и на сцене несмотря ни на что нужно работать на все 100%. И вот что делают парни, чтобы быстро набраться сил:

Виталий Тыльный

– Первое место силы – любой водоем. Как только появляется свободное время, чтобы отдохнуть мозгами, беру спиннинг и иду на спортивную рыбалку, на хищную рыбу. Второе – спортзал. Там можно отдохнуть головой и наработаться телом. Причем одно другому не мешает. Третье – здоровый сон и правильное сбалансированное питание. Как говорится: «Хорошо есть, хорошо спать – Бог здоровья должен дать!»

Активный отдых в горах, на природе тоже разгружает голову, если не совмещать его с алкоголем.

Обновки – метод моей жены, который лучше всего разгружает и не только голову, но и мой кошелек.

Сергей Полупан

Меня очень разгружает стрельба, всегда выходя из тира, чувствую необычайный моральный покой. А вот место силы – природа. Поэтому люблю выехать на грибы, рыбалку, или просто выйти на природу отдохнуть.

У каждого человека есть свое понимание о разгрузке, по-моему, это прогулки в парковых, лесных зонах, езда на велосипеде. Однозначно прекрасно поехать с семьей отдохнуть куда-то за границу, но когда, например, мешает карантин, то и в нашей стране есть много замечательных мест.

Интересно осваивать какие-то новые профессии, экстремальную езду, сплавы по рекам… Вот я хочу научиться пилотировать самолет, но ужасно боюсь высоты. Тут выбор большой, кому что больше нравится.

Валентин Сергийчук

Самое большое мое место силы – это Млинов, откуда я родом, и до сих пор не сменил прописку. Лучший вариант, когда нужно перезагрузиться. Еду домой, в родительский дом, в котором вырос, просыпаюсь в пять утра, беру спиннинг, лодку и выплываю на прекрасную реку Иква. Восход солнца, абсолютная тишина, тихая вода! Больше ничего не надо. А если еще и клюет, то вообще радости нет предела. Летом можно даже искупаться, попрыгать с лодки, как в детстве. Вот так мне мало нужно для полного релакса и перезагрузки мыслей.

Владимир Ковцун

Мое место силы – национальные парки «Банф» и «Джаспер» в Канаде. Там я заряжаюсь от природы. Где-то там есть, наверное, и сила наших предков. Горы, озера, леса, дикие звери – все в сочетании и есть место силы.

Если нужно перезагрузиться, я собираю чемоданы и еду в Канаду. Там меня встречает Петр, и у нас начинается перезагрузка. Мы составляем план маршрута, путешествуем. Новые города, села, горы, озера, поля, заповедники – вся эта красота и перезагружает…

Ну, и у меня такая работа, что чтобы отвлечься, нужно делать то, что мы делаем. Гастроли и переезды – это и есть отвлечение от всего. Каждый день новые люди, города, дорога… А чтобы просто отдохнуть – это, конечно, взять отпуск и поехать к родителям в гости – в город, село. Не на море, а именно к родителям, к бабушке с дедушкой. Потому что море будет всегда, а вот родные… И тут один большой плюс – сэкономите кучу денег.

Впереди – майские праздники, и есть возможность испытать лайфхаки от «Вар’ятів» на себе. И, конечно, зарядиться хорошим настроением от просмотра «Вар’яти-шоу» каждую среду в 19:00 на Новом канале.

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