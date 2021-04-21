Как воспитывать дочь: советы от актера «Вар’яти-шоу»

Валентин Сергийчук рассказал, как воспитывает 2-летнюю дочку

Эмоциональная связь между отцом и дочерью невероятно сильна. А характер общения между двумя людьми – основа того, каким вырастет ребенок, и как будут развиваться ее отношения с другими людьми во взрослом возрасте. Актер «Вар’яти-шоу» Валентин Сергийчук поделился ключевыми советами, которым следует в воспитании?-летней дочери Ярины.

Совет №1 – Много времени вместе

– Уделяя много времени ребенку, ведь отец не только создает незабываемые впечатления, но и влияет на формирование самооценки и независимости дочери в будущем, – говорит актер. – Поэтому я очень много времени провожу с дочкой.

Совет № 2 – Собственный пример

– Ярина сейчас в таком возрасте, что пытается абсолютно все повторить и скопировать, – рассказывает Валентин. – Поэтому всегда демонстрирую свой опыт и показываю правильный пример.

Совет № 3 – Объяснение всему

– Ничего слепо не запрещаю, только потому, что я так себе решил, а стараюсь все объяснить, – говорит актер.

Совет № 4 – Быть другом

– Доченька, которая считает отца своим близким другом, будет прилагать все усилия, чтобы не разочаровать его и принимать решения взвешенно, – рассказывает Валентин. – Нужно стать для нее лучшим другом, чтобы она не боялась рассказывать все.

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