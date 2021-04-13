Владимир Ковцун: «Когда-то на спор я проехал на «Жигулях» 40 км на задней передаче»

Актер «Вар’яти-шоу» (Новый канал) рассказал 10 интересных фактов о себе.

Когда просматриваешь Instagram юмориста, кажется, что этот рассудительный человек не видит своей жизни без природы, небольшого хозяйства и семьи рядом. Пасека, кролики, производство меда дома и яркие костюмы, резкие шутки и безумные перевоплощения в «Вар’яти-шоу». Как это все сочетается в одном человеке? Что еще не знают о комике его поклонники?

Специально для Нового канала Владимир рассказал 10 неизвестных ранее фактов о себе. Давайте знакомиться с юмористом поближе:

1. Я родился в прошлом веке. Так давно, что еще жил при Советском Союзе, был октябренком и пионером. Комсомольцем не успел стать, потому что никто у нас не любил этого.

2. Если считать возраст песчаников – я для этого слишком молод. У меня есть 24 улья. Но ни у кого моем роду не было пасеки, и только я основал это дело.

3. Сразу после школы я пошел в армию, потому что когда-то так надо было. Существовала ответственность. А уже после демобилизации поступил в институт.

4. Машина, на которой я научился ездить, – запорожец. ЗАЗ 968 М. На ней я и сдал на права.

5. Каждый год первого января я езжу в Италию на две недели, чтобы отдохнуть от гастролей.

6. Моя мечта – поехать в Австралию и Японию. И думаю, она когда-то осуществится.

7. Я не пропустил ни одного концерта или корпоратива, который давали «Вар’яти».

8. Я не знаю никого, кто бы лучше ездил на лошади, чем я.

9. Я очень хорошо умею доить корову. Поэтому когда-то, возможно, и буду держать в селе.

10. Когда-то на спор я ехал на «Жигулях» 40 километров на задней передаче.

Надеемся, Владимир осуществит свою мечту поехать в Японию и привезет оттуда много материала для новых сезонов «Вар’яти-шоу». Не пропустите новые выпуски каждую среду в 19:00 на Новом канале.

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