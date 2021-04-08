Худеем дома: комплекс упражнений для домашних тренировок от Виталия Тыльного

Актер «Вар’яти-шоу», который похудел на 30 килограммов, рассказал, кто ему дал толчок и стимул к тренировкам дома

Чтобы поддержать физическую форму во время локдауна, достаточно ежедневно выполнять небольшой комплекс упражнений. Ведь недостаточная физическая активность не только приводит к откладыванию жира в ненужных местах, но и влияет на психологическое состояние. Актер «Вар’яти-шоу» (Новый канал) Виталий Тыльный рекомендует утром делать зарядку, которая поможет поддержать вашу форму, снизить влияние стресса на организм и поддержать иммунитет.

– Можно делать простейшие упражнения – приседания, отжимания и подтягивания, – говорит актер. – Приобретите фитнес-жгуты. С ними легче подтягиваться, если свой вес самому поднять сложно. Упражнения со своим весом – лучший вариант «домашнего» спортзала.

К утренним тренировкам Виталий привлекает старшего сына Вадима.

– Через день отжимаемся «лесенкой», – рассказывает актер. – От одного до десяти и обратно. Кстати, ни один из моих коллег из «Вар’яти-шоу» не взял с меня пример. Друзей хватает максимум на три тренировки. Каждый ищет причину, а не возможности, чтобы потренироваться.

Кстати, человек, который дал Виталию толчок и стимул к тренировкам, – блогер Ярослав Брин.

– Прочел его книгу «Меняю жир на силу воли» и занялся собой, – с улыбкой рассказывает актер. – Автор – мотиватор от бога. Он объясняет: чтобы заниматься спортом дома, должно быть желание. Остальное зависит от вас. Есть много видеороликов в соцсетях, как это делать эффективно. Смотрите, не ленитесь – и будет вам счастье!

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