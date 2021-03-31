Топ-5 правил счастливых отношений от актера «Вар’яти-шоу»

Владимир «Владзьо» Ковцун из шоу Нового канала рассказал, из чего должны состоять идеальные отношения с партнером

Каждую неделю в эфире Нового канала король монологов – актер «Вар’яти-шоу» Владзьо представляет свои шутки на актуальные темы современности. Большинство историй подбрасывает ему сама жизнь. В монологах актер вспоминает о своем селе, пасеке, отношениях и дружбе. А вот за кулисами шоу уже без шуток Владзьо рассказал о топ-5 правил счастливых отношений.

Секс

– Это, наверное, основа основ, – говорит актер. – Если люди этим живут и постоянно экспериментируют, то в их отношениях возникает какая-то магия. И все, что я сейчас перечислю, – это следствия хорошего секса.

Компромиссы

– Счастливые отношения могут быть, когда люди в паре умеют уступать, – говорит Владзьо. – Кто-то скажет – нельзя во всем терпеть. Согласен, но если люди мудрые и рассудительные, они закрывают глаза на ошибки партнера. А это равносильно тому, чтобы уступить, не накричав.

Доверие

– В отношениях должно быть полное доверие, – рассказывает актер. – Если хоть кто-то кому-то не доверяет – ничего путного из этого не выйдет.

Все решать вместе

– Все семейные и другие вопросы обсуждать и решать вместе, – рекомендует Владзьо.

Уважение

– Когда между ним и ею есть уважение – это сглаживает все острые углы, – говорит актер.

Смотрите новый выпуск «Вар’яти-шоу» уже сегодня в 19:00 на Новом канале.

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