Как воспитывать детей: советы от актера «Вар’яти-шоу»

Владзьо рассказал, каких принципов придерживается в воспитании сына

В жизни мы часто опираемся на опыт, который получили от родителей. Поэтому, как правило, и своих детей воспитываем так, как когда-то воспитывали нас. Нет единого способа идеального родительства, но есть множество путей быть хорошими мамой и папой своим детям. У актера «Вар’яти-шоу» (Новый канал) Владимира «Владзьо» Ковцуна – свои принципы в этом деле.

Принцип №1: никаких рамок

– Во-первых, воспитание – это какие-то рамки, в которые мы хотим «запихнуть» ребенка, чтобы она жила по правилам взрослых, – говорит актер. – Считаю, что так делать нельзя. Но это не значит, что не нужно заниматься с детьми. Надо развивать и искать в малышах то, чего они сами хотят. Воспитание делает ребенка взрослым и приравнивает его к взрослым. Я считаю, что ребенок должен как можно дольше быть ребенком.

Принцип №2: детей нельзя наказывать

– Разве что словами, – объясняет актер шоу Нового канала. – Иначе вы и потеряете отношение к себе, и запомнитесь ребенку, как «плохой». Не раз слышишь от друзей: меня били родители. Если такое помнит, значит, было очень плохо в тот момент.

Принцип №3: учите думать

– Я помню, как мой дед рассказывал, что он закончил четыре класса и больше нигде не учился, – говорит Владзьо. – Умел писать, читать, считать и был человеком с большой буквы. Я не говорю, что образование не нужно. Учиться надо всю жизнь. Но главное – это с детства научить ребенка мыслить. И не просто зубрить формулы, а понимать, зачем они нужны, и как пригодятся в жизни.

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