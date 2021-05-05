Как заработать на моде на «эко»: советы от актера «Вар’яти-шоу»

Владимир «Владзьо» Ковцун из юмористического шоу признался, сколько у него гектаров земли, и что он на них выращивает

В мае нас ждет несколько дополнительных выходных, которые можно с пользой провести за огородными делами. А вот актер «Вар’яти-шоу» (Новый канал) Владзьо уже начал посевные работы. Поэтому делится опытом, что лучше посадить в этом сезоне.

– Признаюсь, у меня столько этих огородов, что наберется где-то гектар-полтора земли, – говорит актер. – Даю подсказку, что в первую очередь нужно посадить. Картофель, морковь и свеклу, а если еще остается земля, то дайте волю своей фантазии. Не жалейте сил и вдохновения, и осенью у вас будут: фасоль, капуста, петрушка, укроп, помидоры, огурцы, кабачки, тыква, клубника, редька, рукола (улыбается). Сейчас можно приобрести любые семена. Это не то, что прежде. Чтобы иметь огурцы, оставляли самый большой плод, чтобы он рос и желтел. Из него выбирали семечки, сушили, клали в коробку, а весной сеяли.

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Владзьо нравится работать в огороде. Говорит, что это своего рода отдых.

– Работаю физически, но отдыхаю душой, – признается актер. – Очень помогает после насыщенных гастролей. Кстати, мне импонируют люди, которые бросают город и переезжают в село. Там заводят хозяйство – кур, кроликов, козу, свинку. И поверьте, так они отдыхают от постоянной беготни, стрессов, пробок, гула, дыма и автомобилей. В селе можно начать собственный бизнес. Например, завести коров и делать из молока сыр. Посадить пшеницу, чтобы потом из нее испечь хлеб. Или как я – завел пасеку и продаю мед. С каждым годом эко-продукты приобретают все большую популярность. Это полезно и прибыльно.

Смотрите выпуск «Вар’яти-шоу» 5 марта в 19:00 на Новом канале