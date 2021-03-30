Video: Сергій Притула жорстко пожартував над Лесею Нікітюк. Анонс 5 сезону «Вар`яти-шоу» на Новому каналі

Дивіться онлайн Вар`яти-шоу АНОНС 5 сезону на Новому каналі. Сергій Притула жорстко пожартував над Лесею Нікітюк
Вар`яти / Сергій Притула жорстко пожартував над Лесею Нікітюк. Анонс 5 сезону «Вар`яти-шоу» на Новому каналі
30 березня

Сергій Притула жорстко пожартував над Лесею Нікітюк. Анонс 5 сезону «Вар`яти-шоу» на Новому каналі

«Вар`яти» на Новому повертаються із гучним 5-м сезоном! Ви побачите зовсім новий матеріал та купу інших сюрпризів! На вас чекають зіркові гості, два нових учасники колективу, секрети закулісся, корисності від Сергія Притули і звичайно дуже багато сміху!

Не пропустіть оновлений формат «Вар`яти-шоу» щосереди о 19:00 на Новому каналі. 

Сергій Притула жорстко пожартував над Лесею Нікітюк. Анонс 5 сезону «Вар`яти-шоу» на Новому каналі
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