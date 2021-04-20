«Вар`яти» на Новому повертаються із гучним 5-м сезоном! Ви побачите зовсім новий матеріал та купу інших сюрпризів! На вас чекають зіркові гості, два нових учасники колективу, секрети закулісся, корисності від Сергія Притули і звичайно дуже багато сміху!

Не пропустіть оновлений формат «Вар`яти-шоу» щосереди о 19:00 на Новому каналі.