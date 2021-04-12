Video: Чому від Жогло колеги втрачають свідомість? Анонс 13 випуску «Вар`яти-шоу» 5 сезон на Новому каналі

Дивіться онлайн 13 випуск Вар`яти-шоу АНОНС 5 сезону на Новому каналі. Чому від Жогло колеги втрачають свідомість?
Вар`яти / Чому від Жогло колеги втрачають свідомість? Анонс 13 випуску «Вар`яти-шоу» 5 сезон на Новому каналі
12 квітня

Чому від Жогло колеги втрачають свідомість? Анонс 13 випуску «Вар`яти-шоу» 5 сезон на Новому каналі

«Вар`яти» на Новому повертаються із гучним 5-м сезоном! Ви побачите зовсім новий матеріал та купу інших сюрпризів! На вас чекають зіркові гості, два нових учасники колективу, секрети закулісся, корисності від Сергія Притули і звичайно дуже багато сміху!

Не пропустіть оновлений формат «Вар`яти-шоу» щосереди о 19:00 на Новому каналі. 

Чому від Жогло колеги втрачають свідомість? Анонс 13 випуску «Вар`яти-шоу» 5 сезон на Новому каналі
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