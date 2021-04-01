Підставив свої груди: як Володимир Жогло вирішив накормити сина

Актор «Вар’яти-шоу» розказав про сімейне життя

Вже п’ять місяців актор Володимир Жогло – щасливий татусь. За лаштунками зйомок «Вар’яти-шоу» (Новий канал) він розказав, як розподіляє з дружиною сімейні обов’язки, як вони справляються з батьківством, і хто їм допомагає.

– Мені часом важко зрозуміти дружину, –каже Володимир. – Але то проблема не нашої сім‘ї, а всіх чоловіків на планеті (усміхається). У нашій сім’ї це набуває комічних форм. Бо жінка хоче, щоб я виглядав розкішно, був яскравим, але не хоче, цитую: «Щоб на тебе там задивлялися всякі». Зізнаюся, мене то веселить.

Володимир із дружиною Іриною не ділять сімейні обов’язки. Вони намагаються все робити разом.

– Коли я вдома, то прибираю, – розповідає актор. – Поки що за собою, але рухаюся в напрямку, щоб прибирати в усій оселі (усміхається). Якщо говорити про догляд за дитиною, то поки Остапчик їсть мамине молоко, звісно, Іра частіше прокидається. Але й у сина немає особливих проблем зі сном, дякувати Богу, плюю тричі через ліве плече (усміхається). До речі, колись уві сні він розвернувся до мене й шукав мамині груди. Я ж вирішив проекспериментувати й підставив свої (усміхається). Не спрацювало. А ще жінка просила, щоб я нікому не розповідав про цю історію. Та експеримент є експеримент.

До Володимира та Ірини часто приїжджають батьки та проводять час з онуком.

– Вони привозять смаколики, підтримують нас та співпереживають, – каже актор. – Наші батьки мудрі й не перетягують на себе ковдру виховання, радять завжди слушно та у справі. Ми їм дуже вдячні.

Дивіться новий випуск «Вар’яти-шоу» наступної середи о 19:00 на Новому каналі.

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