Video: Лови шутки без намеков. Анонс 12 выпуска «Вар`яти-шоу» 5 сезон на Новом канале

Смотрите онлайн Вар`яти-шоу АНОНС 12 выпуска 5 сезона на Новом канале. Лови шутки без намеков.
Вар`яти / Лови шутки без намеков. Анонс 12 выпуска «Вар`яти-шоу» 5 сезон на Новом канале
01 апреля

Лови шутки без намеков. Анонс 12 выпуска «Вар`яти-шоу» 5 сезон на Новом канале

«Вар'яты» на Новом возвращаются с громким 5-м сезоном! Вы увидите совершенно новый материал и много других сюрпризов! Вас ждут звездные гости, два новых участника коллектива, секреты закулисья, лайфхаки от Сергея Притулы и, конечно, очень много юмора!

Не пропустите обновленный формат «Вар`яты-шоу» по средам в 19:00 на Новом канале.

Лови шутки без намеков. Анонс 12 выпуска «Вар`яти-шоу» 5 сезон на Новом канале
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