«Вар'яты» на Новом возвращаются с громким 5-м сезоном! Вы увидите совершенно новый материал и много других сюрпризов! Вас ждут звездные гости, два новых участника коллектива, секреты закулисья, лайфхаки от Сергея Притулы и, конечно, очень много юмора!

Не пропустите обновленный формат «Вар`яты-шоу» по средам в 19:00 на Новом канале.