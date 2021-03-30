Video: Бородатые комики с небородатым юмором. Анонс 5 сезона «Вар`яти-шоу» на Новом канале

Смотрите онлайн Вар`яти-шоу АНОНС 5 сезона на Новом канале. Бородатые комики с небородатым юмором
Вар`яти / Бородатые комики с небородатым юмором. Анонс 5 сезона «Вар`яти-шоу» на Новом канале
30 марта

Бородатые комики с небородатым юмором. Анонс 5 сезона «Вар`яти-шоу» на Новом канале

«Вар'яты» на Новом возвращаются с громким 5-м сезоном! Вы увидите совершенно новый материал и много других сюрпризов! Вас ждут звездные гости, два новых участника коллектива, секреты закулисья, лайфхаки от Сергея Притулы и, конечно, очень много юмора!

Не пропустите обновленный формат «Вар`яты-шоу» по средам в 19:00 на Новом канале.

Бородатые комики с небородатым юмором. Анонс 5 сезона «Вар`яти-шоу» на Новом канале
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