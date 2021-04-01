Подставил свою грудь: как Владимир Жогло решил накормить сына

Актер «Вар’яти-шоу» рассказал о семейной жизни

Уже пять месяцев актер Владимир Жогло – счастливый отец. За кулисами съемок «Вар’яти-шоу» (Новый канал) он рассказал, как распределяет с женой семейные обязанности, как они справляются с отцовством, и кто им помогает.

– Мне порой трудно понять жену, говорит Владимир. – Но это проблема не нашей семьи, а всех мужчин на планете (улыбается). В нашей семье это приобретает комическую форму. Потому что жена хочет, чтобы я выглядел роскошно, был ярким, но не хочет, цитирую: «Чтобы на тебя там засматривались всякие». Признаюсь, меня это радует.

Владимир с женой Ириной не делят семейные обязанности. Они пытаются все делать вместе.

– Когда я дома, то убираю, – рассказывает актер. – Пока за собой, но двигаюсь в направлении, чтобы убирать во всей квартире (улыбается). Если говорить об уходе за ребенком, то пока Остапчик ест мамино молочко, конечно, Ира просыпается чаще. Но и у сына нет особых проблем со сном, слава Богу, плюю три раза через левое плечо (улыбается). Кстати, когда-то во сне он развернулся ко мне и искал мамину грудь. Я решил поэкспериментировать и подставил свою (улыбается). Не сработало. А еще жена просила, чтобы я никому не рассказывал об этой истории. Но эксперимент есть эксперимент.

К Владимиру и Ирине часто приезжают родители и проводят время с внуком.

– Они привозят вкусности, поддерживают нас и сопереживают, – говорит актер. – Наши родители мудрые и не перетягивают на себя одеяло воспитания, советуют всегда правильно и по делу. Мы им очень благодарны.

Смотрите новый выпуск «Вар’яти-шоу» в следующую среду в 19:00 на Новом канале

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